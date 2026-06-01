Мишустин рассказал о потере концентрации у детей из-за видеоигр

Москва1 июн Вести.Нужно защищать детей от проблемы, связанной с потерей концентрации из-за чрезмерного увлечения видеоиграми. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий в области детской и подростковой литературы, проходящей в День защиты детей.

По словам главы правительства, современное поколение зачастую привыкает к быстрой смене картинок, не акцентируя внимание на важных деталях.

Надо, конечно, детишек наших защищать. От невнимания к литературе, от того, чтобы не проводить за играми очень много времени со своими телефонами сказал Мишустин

Премьер отметил, что проблема уже достигла глобальных масштабов.

Ранее сообщалось, что уполномоченные органы не выносили решений об ограничениях доступа к играм издателя видеоигр Electronic Arts после того, как суд оштрафовал его за нарушение законодательства РФ в области персональных данных.