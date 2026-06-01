Чернышенко заявил о популяризации детской литературы через премию правительства Чернышенко: книги победителей премии кабмина заслуживают быть в каждой семье

Москва1 июн Вести.Книги победителей премии правительства РФ в области детской и подростковой литературы заслуживают того, чтобы быть в каждой семье. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал в интервью ИС "Вести".

Сама премия – это отличный повод популяризации именно детской литературы, отметил он.

У меня была возможность сейчас ознакомиться с книгами наших победителей. Они все заслуживают не просто признания, но и того, чтобы они были в каждой семье. И такие мероприятия, как эта премия, отличная площадка для того, чтобы им в этом помогать сообщил Чернышенко

Ранее вице-премьер рассказал о книгах, которые любил читать в детстве.

1 июня, в Международный день защиты детей, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручит премии правительства в области детской и подростковой литературы за 2025 год. В мероприятии также принимают участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.