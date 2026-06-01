Чернышенко рассказал, какие книги любил читать в детстве

Москва1 июн Вести.Все мальчишки зачитывались произведениями Фенимора Купера и Жюля Верна. Об этом заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал в интервью ИС "Вести" во время церемонии вручения премии в области детской и подростковой литературы.

Также вице-премьер сообщил, что недавно посещал родительский дом, где на книжной полке увидел сборник рассказов Юрия Яковлева "У человека должна быть собака". По его словам, это трогательная и важная книга.

Все мальчишки зачитывались Фенимором Купером, понятно, Жюль Верном. И такая книга – недавно в родительском доме увидел "У человека должна быть собака", и, наверное, такая очень трогательная, важная книга, что действительно у детей должен быть опыт общения с животными. А так "Мальчики с бантиками" [Валентина] Пикуля – отличная книга сказал Чернышенко

1 июня, в Международный день защиты детей, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручит премии правительства в области детской и подростковой литературы за 2025 год. В мероприятии также принимают участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.