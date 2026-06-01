Любимова рассказала, как зачитывалась в детстве книгами Волкова и Линдгрен Любимова: зачитывала книги Волкова о "Волшебнике Изумрудного города" до дыр

Москва1 июн Вести.Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала ИС "Вести", как в детстве зачитывала до дыр первые книги из цикла "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова. Об этом она сообщила во время церемонии вручения премии правительства в области детской и подростковой литературы.

Также Любимова подчеркнула, что испытала огромную радость, прочитав произведения американского писателя Марка Твена про Тома Сойера и Гекльберри Финна.

Если говорить о "Волшебнике Изумрудного города", то, конечно, да. И, конечно, я обожала совершенно героев волковских – несколько первых книжек, скажу так, из шести, зачитывала до дыр… Огромная радость от встречи и с Томом Сойером, и с Гекльберри Финном. Была потрясающая книжка - Гектор Мало - "Без семьи", про мальчика Реми с дивными совершенно переводами наших лучших советских переводчиков рассказала Любимова

Министр отметила, что одной из любимых ее писательниц также была Астрид Линдгрен.

Я обожала всю Астрид Линдгрен. И потом с удовольствием зачитывалась теми книгами, которые были допереведены в тот момент, когда я уже стала взрослой… Любила "Пеппи Длинныйчулок", и Карлсона мы все считали своим, конечно, героем абсолютно, в том числе и благодаря потрясающей нашей отечественной анимации добавила она

1 июня, в Международный день защиты детей, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручит премии правительства в области детской и подростковой литературы за 2025 год. В мероприятии также принимают участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Ранее Дмитрий Чернышенко также рассказал о тех книгах, которые он читал в детстве.