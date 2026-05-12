Москва12 мая Вести.Книжный сервис "Литрес" исправляет ситуацию с некорректной маркировкой произведений "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова и "Сказки" Корнея Чуковского в своем приложении. Об этом сообщила пресс-служба ресурса, заявление которой приводит ТАСС.

1 марта 2026 года в силу вступили изменения в закон о наркотических средствах. Предполагается, что произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, должны быть обозначены изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью. "Волшебник изумрудного города" и "Сказки" были опубликованы до указанной даты, поэтому не попадают под действие закона.

В ходе внутренней проверки мы выявили, что предупреждающая маркировка на таких книгах была размещена некорректно. В большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями. В настоящее время некорректные маркировки удаляются цитирует агентство заявление "Литреса"

В книжном сервисе отметили, что специалисты точечно анализируют детские произведения с возрастной маркировкой 12+ и выше, опубликованные или переведенные после 1990 года, опираясь на требования закона и рекомендации отраслевых организаций.

