В России будут маркировать биографии Булгакова и Высоцкого

Москва21 апр Вести.Биография Михаила Булгакова за авторством Алексея Варламова, включенная в серию "Жизнь замечательных людей", а также жизнеописание Владимира Высоцкого, написанное Владимиром Новиковым, будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков, сообщило РИА Новости со ссылкой на Отраслевой перечень.

В обновленном в понедельник перечне оказались новые биографические произведения, одной из которых книга "Михаил Булгаков" (пятое издание) в серии "Жизнь замечательных людей", которую много лет издает "Молодая гвардия"… Также в перечень попали и другие книги серии ЖЗЛ: "Венедикт Ерофеев: Человек нездешний" Александра Сенкевича, "Валерий Брюсов. Будь мрамором" Василия Молодякова и "Вера Холодная. Осколки мифов" Евгении Климовой отметили в агентстве

Перечень составили издатели с целью саморегулирования отрасли после вступления в силу изменений в ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", предусматривающих уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков​​​.