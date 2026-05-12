Москва12 мая Вести.Маркировка игрушек должна стать для отрасли фильтром против серого импорта. На данный момент эксперимент находится на срединном этапе, сообщила ИС "Вести" президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Эксперимент еще идет, он находится на середине своего пути. И к нам уже перестала без маркировки поступать зарубежная продукция. К сожалению, это еще не касается ряда трансграничной торговли. Но мы уже видим оборот огромного количества, в миллиардах штук, игрушек. А также производителей, которые там [в системе "Честный знак"] зарегистрировались и подтверждают, что занимаются производством