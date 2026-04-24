В "Литрес" изучают ситуацию с маркировкой произведений классиков Сервис "Литрес" прокомментировал маркировку произведений Пушкина и Гоголя

Москва24 апр Вести.Книжный сервис "Литрес" изучает ситуацию с маркировкой книг российских классиков в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

Ранее на сайте сервиса на некоторых произведениях появилось предупреждение об ответственности за употребление и оборот наркотиков, в частности, на сборнике стихов Александра Пушкина, произведениях Тургенева, а также на книгах Николая Гоголя и Антона Чехова.

Мы проверяем ситуацию с маркировкой классиков. Изучаем на предмет исключения возможной ошибки маркировки сказали в книжном сервисе

В России с 1 марта 2026 года начал действовать закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете. За его нарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Под действие данных требований не должны попадать издания, выпущенные до 1 августа 1990 года.