В России промаркируют книги Ленина и Маяковского Произведения Ленина и Маяковского будут маркировать в РФ

Москва22 июн Вести.Российский книжный союз (РКС) пополнил список книг с упоминаниями наркотиков, требующих специальной маркировки. В обновленную версию включены более 100 произведений, среди которых "Ослиный мост" Владимира Ленина и "Война и язык" Владимира Маяковского.

В перечень также включены четыре романа популярного в России норвежского автора Ю. Несбе: "Немезида", "Красношейка", "Леопард" и "Призрак". Вновь в списке присутствуют тексты шведского писателя Фредрика Бакмана — "Медвежий угол" и "Мы против вас". Кроме того, маркировке подлежат романы Виктора Пелевина "Принц Госплана", "Тайные виды на гору Фудзи", "Непобедимое солнце", а также сборник "Ночной океан: избранная приключенческая и романтическая проза", куда вошли произведения Говарда Лавкрафта.

Первоначальный перечень, опубликованный на сайте РКС, содержал около 1000 книг и обновляется каждую неделю. В нем фигурируют имена Пелевина, Лукьяненко, Устиновой, Рубиной, а также зарубежных классиков и современных авторов — от Кинга и Кастанеды до Ремарка и Стейнбека.

С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки в законодательство о наркотических средствах, согласно которым произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков в рамках художественного замысла, должны сопровождаться специальным предупреждением — изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью. Перечень РКС носит рекомендательный публичный характер и применяется издателями, книжными магазинами, библиотеками и иными участниками рынка для единообразного применения закона. Книги включаются в список на основании заявлений правообладателей после подтверждения наличия соответствующего контента.