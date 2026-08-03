Москва3 авг Вести.Книга американского писателя Энтони Берджесса "Заводной апельсин" будет промаркирована в России по закону о наркотических средствах. Это следует из обновленного отраслевого перечня книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих в связи с этим специальной маркировке Российского книжного союза.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, согласно которым произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью, сообщает ТАСС.

"Заводной апельсин" стал широко известен также благодаря экранизации Стэнли Кубрика, снятой в 1971 году. Несмотря на то, что книга была написана в 1962 году, она подпадает под критерии антинаркотической маркировки в России.

Кроме того, в числе книг, подлежащих маркировке, несколько произведений Стивена Кинга - "Доктор Сон", "Ночные кошмары и фантастические видения"; "Зов Ктулху" Говарда Лавкрафта; "Удушье", "Рождение звука" Чака Паланика, а также "Виктор Цой. Жизнь и "Кино" Виталия Калгина, "Аполло" Виктора Пелевина и другие.