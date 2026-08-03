Книги о Цое, Хое и "Агате Кристи" получат антинаркотическую маркировку в РФ

В России начнут маркировать книги о Цое, Хое и "Агате Кристи" Книги о Цое, Хое и "Агате Кристи" получат антинаркотическую маркировку в РФ

Москва3 авг Вести.Российский книжный союз обновил перечень изданий, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих обязательной маркировке, следует из списка, опубликованного на сайте организации.

В обновленный перечень вошли книги "Виктор Цой. Жизнь и "Кино" Виталия Калгина, "Агата Кристи. Черные сказки белой зимы" Дмитрия Карасюка, "Юрий Хой и группа "Сектор Газа" Дениса Ступникова, а также другие произведения.

С марта текущего года в закон о наркотических средствах вступили изменения, согласно которым произведения, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью.

В рамках последних изменений под маркировку также попали книга писателя Энтони Берджесса "Заводной апельсин" и ряд произведений Стивена Кинга.

На данный момент в перечне Российского книжного союза – 3496 книг.