Москва24 июн Вести.Президент Российского книжного союза, экс-премьер Сергей Степашин распорядился удалить с сайта организации списки книг, которым требовалась специальная маркировка из-за упоминания наркотических средств. Об этом сообщает KP.RU.

Ранее несколько СМИ сообщили, что РКС обновил отраслевой перечень таких произведений. По данным СМИ, в список вошли более 100 книг, в том числе сборник отрывков из произведений Владимира Ленина "Ослиный мост" и собрание текстов Владимира Маяковского "Война и язык".

Уже опубликовано 2,5 тысячи произведений, где упоминаются наркотики. Ну, что сказать… Во-первых, со мной лично и с правлением РКС это не согласовано. И поэтому я сейчас дал команду – никаких списков публиковать мы не будем. Пускай эти списки публикуют те, кто написал этот закон, кто его придумал, у кого постоянно осенне-весеннее обострение. Вот пускай публикуют. сказал он

Он также отметил, что к теме планируют вернуться осенью, поскольку, по его мнению, ситуацию нельзя доводить до абсурда. Степашин напомнил, что президент России Владимир Путин ранее на встрече с законодателями в Таврическом дворце призывал отказаться от чрезмерной запретительной практики.

Глава РКС подчеркнул, что выступает за более разумный подход к регулированию и считает недопустимым, чтобы под ограничения попадали классические произведения или тексты известных авторов только из-за отдельных упоминаний.