Москва12 июн Вести.В России отсутствуют конкретные критерии, по которым нужно маркировать произведения литературы в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом рассказал ТАСС помощник президента России, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский.

Модель маркировки литературных произведений безусловно нуждается в реформировании. К этому нужно подойти осмотрительно. Сегодня, по сути, отсутствует методика и экспертная оценка того, что и как надо маркировать заявил Мединский

Ранее книжный сервис "Литрес" информировал, что исправляет ситуацию с некорректной маркировкой произведений "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова и "Сказки" Корнея Чуковского в своем приложении.

В России с 1 марта 2026 года начал действовать закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете, предполагающий уголовную и административную ответственность. На сайте сервиса "Литрес" в апреле предупреждение об ответственности за употребление и оборот наркотиков появилось, в частности, на сборнике стихов Александра Пушкина, произведениях Ивана Тургенева, а также на книгах Николая Гоголя и Антона Чехова.