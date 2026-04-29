Москва29 апрВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения в отношении некоторой литературы и сериалов продиктованы необходимостью соблюдения действующего законодательства. По его словам, все участники рынка обязаны действовать в рамках "буквы закона".
Речь идет о выполнении действующего законасказал Песков
Представитель Кремля также отметил, что в случае возникновения спорных ситуаций их следует обсуждать в рабочем порядке. Решение подобных вопросов, как подчеркнул Песков, находится в компетенции профильных ведомств, включая Министерство культуры.
На прошлой неделе правоохранительные органы задержали гендиректора издательства "Эксмо" Евгения Капьева. В компании сообщили, что это связано с ведением следственных действий по возбужденному в мае 2025 года уголовному делу об экстремизме. Речь идет о распространении книг издательства Popcorn Books, в которых усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).