Песков: ограничения на часть книг и сериалов связаны с законодательством

В Кремле объяснили ограничения в отношении некоторых книг и сериалов Песков: ограничения на часть книг и сериалов связаны с законодательством

Москва29 апр Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения в отношении некоторой литературы и сериалов продиктованы необходимостью соблюдения действующего законодательства. По его словам, все участники рынка обязаны действовать в рамках "буквы закона".

Речь идет о выполнении действующего закона сказал Песков

Представитель Кремля также отметил, что в случае возникновения спорных ситуаций их следует обсуждать в рабочем порядке. Решение подобных вопросов, как подчеркнул Песков, находится в компетенции профильных ведомств, включая Министерство культуры.

На прошлой неделе правоохранительные органы задержали гендиректора издательства "Эксмо" Евгения Капьева. В компании сообщили, что это связано с ведением следственных действий по возбужденному в мае 2025 года уголовному делу об экстремизме. Речь идет о распространении книг издательства Popcorn Books, в которых усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).