Задержание гендиректора "Эксмо" связано с уголовным делом об экстремизме

Москва21 апр Вести.Задержание генерального директора "Эксмо" Евгения Капьева связано с ведением следственных действий по ранее возбужденному уголовному делу об экстремизме. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в СК РФ – в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме… говорится в сообщении

Речь идет о распространении книг издательства Popcorn Books, связанных с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Дело возбудили в мае 2025 года.

