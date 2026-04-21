Экс-директор Popcorn Books заключил сделку со следствием по делу об экстремизме

Москва21 апр Вести.Экс-директор Popcorn Books заключил сделку со следствием по уголовному делу об экстремизме, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В рамках расследования уголовного дела в отношении экс-директора по продажам ООО "Индивидуум принт" Павла Иванова и менеджера склада Артема Вахляева, а также заключившего со следствием сделку бывшего директора Дмитрия Протопопова (все трое внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), фигуранты дали признательные показания и указали на причастность задержанных топ-менеджеров "Эксмо" к экстремизму приводит агентство слова своего собеседника

Отмечается, что фигурантам дела может грозить до 12 лет лишения свободы. Их обвиняют в организации и участии в деятельности экстремисткой организации, а также вербовке и вовлечении в нее других лиц.

В мае 2025 года СК возбудил дело из-за установленных фактов распространения Popcorn Books книг, связанных с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Издательство прекратило свое существование как бренд в январе 2026-го.

21 апреля, во вторник, стало известно о задержании генерального директора "Эксмо" Евгения Капьева. Его доставили в следственные органы для допроса.