Степашин: список книг со спецмаркировкой удален с сайта книжного союза

Степашин: Российский книжный союз удалил с сайта список книг с маркировкой Степашин: список книг со спецмаркировкой удален с сайта книжного союза

Москва23 июн Вести.Президент Российского книжного союза (РКС), экс-премьер России Сергей Степашин сообщил, что распорядился удалить с сайта резонансный список книг, которые нужно специально маркировать из-за упоминаний наркотиков.

В понедельник РКС пополнил список книг с упоминаниями наркотиков, требующих специальной маркировки. В него включены более 100 произведений, в том числе составленный в 2017 году сборник писем и статей Владимира Ленина "Ослиный мост", где упоминается выражение, что "религия – опиум для народа". Список был опубликован на сайте.

Степашин заявил KP.RU, что распорядился удалить с сайта этой организации списки книг, требующих маркировки.

…Со мной лично и с правлением РКС это не согласовано. И поэтому я сейчас дал команду – никаких списков публиковать мы не будем сказал президент Российского книжного союза

Он раскритиковал соответствующий закон и отметил, что "вернется к теме" осенью.

Нельзя все доводить до абсурда добавил Степашин

Сайт Российского книжного союза вечером во вторник оказался недоступен.

Ранее помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей Владимир Мединский указывал, что в России отсутствуют конкретные критерии маркировки литературы в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков.