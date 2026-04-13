Москва13 апрВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" рассказала, как в четвертом классе отправила стихотворение на конкурс и заняла второе место.
Захарова отметила, что росла в творческой и поэтической атмосфере: мама читала ей много стихов, а бабушка знала много произведений поэта Александра Пушкина наизусть.
И так получилось, что в классе в четвертом я отправила стихотворение на конкурс, московский конкурс. Что самое удивительное, я заняла второе место. Я не знаю, кто занял первое, не знаю, кто занял третье. А стихотворение мое было посвящено … мирусказала она
Ранее Мария Захарова рассказала, что написанная на ее стихи песня Айны Гетагазовой "Лезгинка" пошла в народ.