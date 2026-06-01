Москва1 июнВести.В настоящее время 80% детей в России читают отечественную литературу. Об этом ИС "Вести" заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
По его словам, российские дети стали больше читать.
Очень хотелось бы сказать спасибо премьер-министру за то, что мы отмечаем детских наших писателей. У нас много премий, но детских писателей почему-то мы не замечали, это неверно. Хотя писать для детей намного сложнее … Пять-шесть лет назад [были] английские книги, сегодня 80% детей читают нашу литературу. Прекрасно издается, хорошо подаетсясказал Степашин
Ранее сообщалось, что сотрудники Санкт-Петербургской таможни обнаружили экстремистскую литературу в партии детских книг, прибывшей из Великобритании.