Таможня в Петербурге нашла экстремистскую литературу в партии детских книг

В РФ пытались ввезти экстремистскую литературу в партии детских книг Таможня в Петербурге нашла экстремистскую литературу в партии детских книг

Москва6 мая Вести.Сотрудники Санкт-Петербургской таможни обнаружили экстремистскую литературу в партии детских книг, прибывшей из Великобритании. Об этом сообщает пресс-секретарь организации Павел Гусев.

В Россию прибыла партия общим весом 12,7 тонн, ее стоимость оценивается в 140 тысяч фунтов стерлингов. В нее входили детские книги, карточки, плакаты и словари.

Во время досмотра содержимого таможенниками было обнаружено 28 книг экстремистского толка, они написаны на английском и немецком языках. Наличие в них запрещенных на территории РФ материалов подтвердила и проведенная экспертиза.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ. Книжную продукцию запретили к выпуску в свободное обращение.