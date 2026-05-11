Британия объявила об "одних из самых жестких" санкций против РФ

Москва11 мая Вести.Власти Великобритании ввели санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.

Сегодняшние меры представляют собой одни из самых жестких, которые Великобритания когда-либо предпринимала для борьбы (с деятельностью РФ. - Прим. ред.)... Этот последний пакет санкций направлен на пресечение злонамеренных кампаний информационной войны говорится в сообщении

Великобритания ввела ограничения против 49 человек, которые работали с Агентством социального проектирования (АСП): это авторы, переводчики и видеооператоры. АСП, по версии британского правительства, финансировалось российскими властями для проведения компаний, которые Лондон охарактеризовал как "вводящую в заблуждение пропаганду".

Как ранее заявляли в российском посольстве в Лондоне, санкции, направленные против РФ, не окажут никакого влияния на общую ситуацию и ход специальной военной операции, несмотря на пафосную риторику британских властей.