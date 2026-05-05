Британия ввела антироссийские санкции против еще 10 лиц и 8 организаций Великобритания расширила список санкций против РФ

Москва5 мая Вести.Британия включила в антироссийский санкционный список еще 10 лиц и восемь организаций. Об этом сообщает Минфин страны.

В санкционный список против России добавлено 18 новых наименований говорится в сообщении на сайте британского Минфина

Под ограничения попали ряд сотрудников программы "Алабуга Старт", а также компании и граждане России, Белоруссии и Франции.

В конце апреля Россия серьезно расширила перечень представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на 20-й пакет санкций.