Москва5 маяВести.Британия включила в антироссийский санкционный список еще 10 лиц и восемь организаций. Об этом сообщает Минфин страны.
В санкционный список против России добавлено 18 новых наименованийговорится в сообщении на сайте британского Минфина
Под ограничения попали ряд сотрудников программы "Алабуга Старт", а также компании и граждане России, Белоруссии и Франции.
В конце апреля Россия серьезно расширила перечень представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на 20-й пакет санкций.