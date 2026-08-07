Каллас: ЕС ввел антироссийские санкции против 5 физлиц, связанных с ВПК

Каллас сообщила о введении санкций против 5 человек, связанных с российским ВПК Каллас: ЕС ввел антироссийские санкции против 5 физлиц, связанных с ВПК

Москва7 авг Вести.Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз распространил санкции против России на пять физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом.

ЕС сегодня принял новые санкции, включив в черный список пять физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом отметила Каллас в соцсети X

Крупный 21-й пакет санкций ЕС принял в середине июля. Были введены ограничения против 170 организаций и 48 физлиц.

В четверг антироссийские санкции расширила Британия. Санкционный список против России увеличился на 19 позиций, в него были включены шесть банков, судостроительная "дочка" НОВАТЭКа "Северный Инжиниринг" и ряд судов.