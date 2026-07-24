Москва24 июл Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что намерена вызвать исполняющего обязанности постпреда России при Евросоюзе.

Мы вызовем представителя России в ЕС... и я предложу дополнительные включения в списки, направленные против военно-промышленного комплекса России написала она в соцсети Х

Ранее Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций. В этот раз под ограничения попали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России и Белоруссии, банки, криптобиржи, а также против судов, которые помогают так называемому "теневому флоту" РФ.