11:28 06 августа 2026 11:33 06.08.2026Сергей КузнецовЭкономикаБритания расширила санкции против РФ, в новом списке банки, суда и компанииБритания расширила санкции против РФ, в новом списке банки, суда и компанииСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеВ подполье сообщили, что военные грузы НАТО скапливаются на границе Украины00:55 Охота на "людоловов": сотрудникам ТЦК на Украине массово поступают угрозы22:46 5 авгВ Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, в Воронеже звучат сирены21:40 5 авгНебензя уличил Киев в намерении создать угрозу масштабной катастрофы19:01 5 авгЗеленский сделал заявление о пусковых установках баллистических ракет18:25 5 авгМакрон прокомментировал ночные удары по киевским предприятиям ВПК16:39 5 авгПод Киевом уничтожен крупнейший склад маркетплейса Rozetka12:50 5 авгПосле массированного удара ВС РФ в Киеве вспыхнули пожары10:49 5 авгЭкономикаЕвропаВеликобританияСанкции06.08.2026