В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, в Воронеже звучат сирены Беспилотная атака объявлена в Воронежской области

Москва5 авг Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером 5 августа предупредил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.

Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА написал он в мессенджере MAX

В Воронеже работают сирены, оповещающие о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников.

Красный уровень беспилотной опасности действует также в Богучарском и Россошанском районах.

Губернатор попросил жителей укрыться в безопасных помещениях, сохранять спокойствие и следить дальнейшими оповещениями от правительства области или МЧС России.

Гусев заверил, что силы ПВО готовы отразить любые атаки.