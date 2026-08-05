Москва5 авгВести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером 5 августа предупредил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.
Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛАнаписал он в мессенджере MAX
В Воронеже работают сирены, оповещающие о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников.
Красный уровень беспилотной опасности действует также в Богучарском и Россошанском районах.
Губернатор попросил жителей укрыться в безопасных помещениях, сохранять спокойствие и следить дальнейшими оповещениями от правительства области или МЧС России.
Гусев заверил, что силы ПВО готовы отразить любые атаки.