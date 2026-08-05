Москва5 авгВести.Призывая усилить давление на Россию, президент Франции Эммануэль Макрон командует совершать теракты против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в разговоре с KP.RU.
По ее словам, Франция должна понимать, что руководство страны лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей.
Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населениязаявила Мария Захарова
В ночь на 5 августа российские военные нанесли удар по четырем объектам в Киеве, связанным с производством БПЛА. В военном ведомстве назвали причину ударов — нежелание Украины слушать Россию.