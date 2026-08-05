Захарова прокомментировала слова Макрона об усилении давления на Россию Захарова: Макрон командует совершать теракты против мирного населения

Москва5 авг Вести.Призывая усилить давление на Россию, президент Франции Эммануэль Макрон командует совершать теракты против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в разговоре с KP.RU.

По ее словам, Франция должна понимать, что руководство страны лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей.

Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения заявила Мария Захарова

В ночь на 5 августа российские военные нанесли удар по четырем объектам в Киеве, связанным с производством БПЛА. В военном ведомстве назвали причину ударов — нежелание Украины слушать Россию.