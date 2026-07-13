Великобритания ввела санкции против сотрудников ГРУ и центра "Рыбарь" Великобритания пополнила санкционный список сотрудниками ГРУ и центра "Рыбарь"

Москва13 июл Вести.Великобритания ввела санкции в отношении сотрудников ГРУ, якобы причастных к кибероперациям против Лондона, и военно-аналитического центра "Рыбарь". Об этом свидетельствует обновленный черный список на сайте британского правительства.

Лондон расширил антироссийский санкционный лист на 10 позиций, а также внес 14 новых имен в список, относящийся к вопросам кибербезопасности.

Ранее власти Великобритании ввели санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Отмечалось, что ограничения коснулись 49 человек, работавших с Агентством социального проектирования (АСП): это авторы, переводчики и видеооператоры.