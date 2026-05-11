Захарова о санкциях против детских лагерей: Лондону нужно вызвать себе санитаров

Москва11 мая Вести.Лондону, наложившему санкции на российские детские лагеря и психбольницу, нужно "вызвать себе санитаров", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Когда правительство [премьера Великобритании Кира] Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров сказала Захарова

Ранее Британия ввела антироссийские санкции в отношении 85 физических лиц и организаций. В частности, под ограничения попали Институт развития интернета, крымский санаторий "Здравница", учреждение "Алые паруса" в Евпатории, северокорейский детский лагерь "Сонгдовон", Севастопольский государственный университет, крымский дом ребенка "Елочка".