Москва1 июнВести.Отечественная детская и подростковая литература находится на подъеме. У многих детей в России сегодня есть свои любимые писатели как российские, так и зарубежные, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью ИС "Вести".
По ее словам, российские книгоиздательства постоянно следят не только за выпуском произведений популярных писателей, но и ищут молодые таланты.
Наша отечественная детская литература мало того, что на подъеме, я знаю, что издательства постоянно мониторят еще и молодых писателей, трясут наших мэтров заслуженных, когда требуют продолжения полюбившейся истории и издательство, и родители, и детисказала Любимова
Министр отметила, что сегодня в библиотеки приходит большое количество детей, которые устраивают между собой литературные баталии.
Это неправда, что они не читают. И у них есть свои любимые писатели – и российские, и зарубежные. И теперь благодаря интернету и социальным сетям они ищут друг друга в сети, обсуждают книжки. У нас очень много в библиотеку приходит детей, которые прямо любят приходить в библиотеку, обсуждать, у них там клубы, целые литературные баталии: кто хороший герой, кто плохой, кто хорошо книгу написалдобавила она
Также Любимова рассказала, книги каких писателей любила читать, будучи ребенком.
1 июня, в Международный день защиты детей, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии правительства в области детской и подростковой литературы за 2025 год. В мероприятии также принимали участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.