Любимова заявила, что детская литература в России находится на подъеме Любимова: отечественная детская литература находится на подъеме

Москва1 июн Вести.Отечественная детская и подростковая литература находится на подъеме. У многих детей в России сегодня есть свои любимые писатели как российские, так и зарубежные, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью ИС "Вести".

По ее словам, российские книгоиздательства постоянно следят не только за выпуском произведений популярных писателей, но и ищут молодые таланты.

Наша отечественная детская литература мало того, что на подъеме, я знаю, что издательства постоянно мониторят еще и молодых писателей, трясут наших мэтров заслуженных, когда требуют продолжения полюбившейся истории и издательство, и родители, и дети сказала Любимова

Министр отметила, что сегодня в библиотеки приходит большое количество детей, которые устраивают между собой литературные баталии.

Это неправда, что они не читают. И у них есть свои любимые писатели – и российские, и зарубежные. И теперь благодаря интернету и социальным сетям они ищут друг друга в сети, обсуждают книжки. У нас очень много в библиотеку приходит детей, которые прямо любят приходить в библиотеку, обсуждать, у них там клубы, целые литературные баталии: кто хороший герой, кто плохой, кто хорошо книгу написал добавила она

Также Любимова рассказала, книги каких писателей любила читать, будучи ребенком.

1 июня, в Международный день защиты детей, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии правительства в области детской и подростковой литературы за 2025 год. В мероприятии также принимали участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.