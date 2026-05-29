Москва29 мая Вести.В России стало вдвое больше талантливых людей в том числе благодаря матерям, которые активно водят своих детей на различные кружки. Такое мнение озвучила в комментарии ИС "Вести" доктор философских наук, профессор кафедры философии, онтологии и теории познания НИЯУ "МИФИ" Екатерина Тихомирова.

В Министерстве просвещения РФ привели статистику: доля детей и молодежи с выдающимися способностями и талантами в возрасте от 7 до 35 лет с 2022 года увеличилась вдвое — с 0,74 до 1,53%.

По словам эксперта, это связано с разнообразием кружков.

Можно сказать большое спасибо и "яжматерям", над которыми все смеялись, над их "кружкобесием"… То есть мамы, которые тратят свое время на то, что возят своих детей на спортивные секции, на математику, робототехнику и прочее, они как раз и выполняют эту функцию тренировки — функцию тренера для этих метакогнитивных функций пояснила Тихомирова

Таким образом у детей растет объем памяти и фокусировка внимания, а также, помимо уже существующих биологических возможностей, они получают еще и культурные возможности, добавила эксперт.