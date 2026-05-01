Академик РАН Тахчиди указал на различие систем образования на Западе и в России

Академик объяснил разницу между российским образованием и западным Академик РАН Тахчиди указал на различие систем образования на Западе и в России

Москва1 мая Вести.Преимущество образования в РФ состоит в том, что акцент в обучении делается на размышлении студента. Об этом ИС "Вести" заявил академик РАН, проректор по лечебной работе РНИМУ имени Пирогова Христо Тахчиди.

Образование в России имеет очень тонкую специфику. На мой взгляд, если западная система преимущественно построена на том, чтобы студенты осваивали объемы и запоминали их, то российская система образования имеет несколько другой акцент. Это акцент развития мыслительного аппарата человека, то есть мышление, рассуждение заявил он

По словам Тахчиди в Пироговском университете, куда стремятся попасть, в том числе, иностранные студенты, предусмотрено для будущих медиков все необходимое для усвоения навыков на практике.

У нас очень мощный симуляционный центр с самыми совершенными системами, позволяющими ребятам осваивать манипуляционные приемы до взаимодействия с пациентами. Это очень важный момент, естественно, никто же не рождается со всеми знаниями и умениями добавил академик

Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил, что в России растет число иностранных студентов, желающих получать образование в нашей стране.