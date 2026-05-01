Москва1 мая Вести.Научно-образовательный комплекс является градообразующей отраслью экономики Томска, город сумел стать уникальным городом-университетом. Об этом ИС "Вести" рассказал проректор по международным связям ТГУ, доктор социологических наук Артем Рыкун.

Мы то, что называется college town (город-колледж). Мы говорим – город-университет в России. Единственный. Где-то из 500 тысяч населения Томска порядка 180-200 тысяч – это академическая публика. Такого больше нигде нет. У нас четыре вуза расположены подряд на главной улице, на проспекте Ленина. Расстояние примерно миля, мы называем это университетской милей сообщил он

Превратить Томск в образовательный центр мирового уровня удалось при поддержке на федеральном уровне, отметил Рыкун.

В 2013 году у нас рост начался, тогда было 78 студентов из дальнего зарубежья, а сейчас больше 1200. У нас сейчас 30 тысяч стипендий для иностранных студентов дается на обучение в России за счет РФ. Это прилично, это много. Очень много поездок руководства, в том числе из Министерства [науки и высшего образования], руководства вузов за рубеж с целью организации разных форм совместной деятельности, есть совместные программы, ведется работа с зарубежными стипендиальными фондами объяснил он

На данный момент в Томске каждый шестой студент – иностранец. Всего в местных университетах обучается почти 70 тысяч человек.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил о востребованности у иностранцев получения образования в России.