В России планируется ввести обязательную экспертизу игрушек для детских садов

В России появится экспертиза игрушек для детских садов В России планируется ввести обязательную экспертизу игрушек для детских садов

Москва4 июл Вести.Министерство просвещения России прорабатывает возможность законодательного закрепления экспертизы игрушек, предназначенных для использования в дошкольных образовательных учреждениях, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В интервью РИА Новости чиновник рассказал, что эта инициатива направлена на обеспечение соответствия игровых материалов требованиям безопасности и их роли в гармоничном развитии дошкольников.

Кравцов обратил внимание на то, что игрушки в детских садах должны нести не только развивающую, но и воспитательную функцию. Он пояснил, что текущая процедура добровольной сертификации требует существенных изменений, и ведомство совместно с научными учреждениями активно прорабатывает механизмы для законодательного закрепления новой системы экспертизы.

По словам руководителя ведомства, приоритет будет отдаваться игрушкам, соответствующим традиционным ценностям и способствующим всестороннему развитию ребенка.

Предполагается, что в детских садах будут активно использоваться учебные материалы, игрушки и оборудование преимущественно российского производства, отвечающие всем стандартам безопасности и возрастной пригодности.

Ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения РФ создаст для детских садов список игр и игрушек, соответствующих традиционным российским ценностям.