Москва14 июн Вести.Роскачество намерено проверить по нескольким параметрам детские конструкторы в отечественных магазинах. Об этом рассказал глава организации Максим Протасов в беседе с РИА Новости.

Есть важное исследование, которое, я уверен, заинтересует и нашу детскую аудиторию, и их родителей​​​. Это исследование детских конструкторов. Достаточно много мы получали просьб и запросов, особенно в последние годы, после того как целый ряд российских производителей вышел на рынок детских конструкторов говорится в сообщении

По его словам, проверять будут такие критерии, как качество, потребительские свойства, удобство, понятность инструкции.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ создаст для детских садов список игр и игрушек, соответствующих традиционным российским ценностям.