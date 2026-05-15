Роскачество в этом году повторно проверит сыр в пицце Руководитель Роскачества Протасов: в половине сыров в пицце выявлен фальсификат

Москва15 мая Вести.В текущем году Роскачество повторно исследует сыры в пицце, поскольку ранее более чем в 50% проверенной продукции были выявлены признаки фальсификации, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Максима Протасова.

Более половины продукции, которая была исследована нами в этой товарной категории, к сожалению, содержит заменители молочного жира - растительные масла... В ближайшем году мы проведем несколько веерных исследований в крупнейших пиццериях страны для того, чтобы эту проблему победить, чтобы так же, как и в других товарных категориях, пицца с сыром была пиццей с сыром заявил Протасов

Он также отметил, что нарушения технологии фиксируются и в других категориях сыров, однако в целом ситуация на рынке молочной продукции улучшается.