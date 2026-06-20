Москва20 июн Вести.В российских детских садах с 1 сентября вступают в силу новые методики работы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

В частности, речь идет о песнях, который будут петь дети, об оформлении помещений, а также о новых программах работы и проведения занятий.

Также в Минпросвещения напомнили, что 2026 год – это Год дошкольного образования.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что министерство планирует внести изменения в дошкольное образование, усилив воспитательную составляющую, а внутреннее пространство садика должно быть современным и безопасным.

Заместитель министра просвещения Ольга Колударова, в свою очередь, сообщила о запуске с 1 сентября программы "Добрые игры" – это аналог "Разговоров о важном", но для дошкольных образовательных организаций.