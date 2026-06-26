Росдетцентр: работа в цифровом пространстве является одной из самых приоритетных

Эксперты рассказали, как организовать работу детей в РФ в цифровом пространстве Росдетцентр: работа в цифровом пространстве является одной из самых приоритетных

Москва26 июн Вести.Большое количество времени, проводимое детьми в цифровом пространстве, определяет работу в этом направлении как одну из приоритетных, заявил ТАСС глава Росдетцентра Александр Кудряшов.

Работа в цифровом пространстве для нас является одной из приоритетных, потому что дети большое количество времени проводят в этой среде подчеркнул Кудряшов

По его словам, это поможет оградить детей от деструктивной информации и рассказать им о возможностях для развития, которые для них созданы в стране. Он напомнил, что в России разработаны программы, олимпиады, профессиональные конкурсы, тематические смены, проводятся форумы, работают детские и семейные лагеря.

Кудряшов добавил, что важную роль в информировании об этих возможностях играет институт советников директоров по воспитанию.