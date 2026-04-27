Москва27 апрВести.Министерство обороны РФ в ходе межведомственного совещания с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций, опровергло распространяемые в оппозиционных Telegram-каналах сообщения о якобы массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контракта с войсками беспилотных систем.
По словам замминистра Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, выступавшего на совещании, в текущем году зафиксировано лишь шесть обращений от студентов либо их родителей с подобными жалобами.
Разобрали каждый случай – ни один не подтвердилсясообщил он
Как отметил замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, руководствам образовательных учреждений и вузов следует продолжать прямой диалог между ведомствами, вузами и другими подведомственными организациями, чтобы повышать информированность студентов и их родителей.
Помимо этого, замминистра обороны представил данные социологического исследования, проведенного среди студентов, проходящих военную службу в войсках беспилотных систем.
93% опрошенных уверены в соблюдении Министерством обороны условий контракта. 96% заявили, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям. У 62% военнослужащих отношение к службе в период подготовки изменилось в лучшую сторонусказал он
Горемыкин подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о создании военным ведомством необходимых условий для качественного отбора и прохождения службы.