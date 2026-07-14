МИД назвал ложью сообщения о введении "выездных виз" для россиян

МИД РФ опроверг информацию о введении "выездных виз" МИД назвал ложью сообщения о введении "выездных виз" для россиян

Москва14 июл Вести.Информация о якобы планируемом введении "выездных виз" для россиян не соответствует действительности и распространяется для создания искусственной паники. Об этом сообщили в МИД России.

В ведомстве напомнили, что подобные сообщения уже неоднократно появлялись ранее и были опровергнуты в 2015, 2020 и 2022 годах.

Накануне отпускного сезона иноагентские дезинформационные ресурсы попытались вбросить в цифровое пространство неоднократно использованную фальшивку о "выездных визах"... Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники заявили в ведомстве

В министерстве также подчеркнули, что право граждан свободно выезжать за пределы России гарантировано Конституцией страны.

В МИД призвали доверять только официальным источникам информации по вопросам визового и консульского законодательства.

Ранее подобные ложные сообщения прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что эти сведения являются "ахинеей".