Член ОП Машаров: аферисты обманывают россиян, обещая им срочное оформление визы В ОП раскрыли подробности мошенничества с быстрым оформлением визы

Москва6 июл Вести.Мошенники обманывают россиян и собирают их личные данные, маскируясь под сервисы срочного оформления виз и загранпаспортов, заявил член комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан Общественной палаты (ОП) России Евгений Машаров в интервью РИА Новости.

Мошенники зачастую выдают себя за посредников и размещают объявление с услугой, обещая человеку сделать срочную визу, загранпаспорт за несколько дней​​​. Аферисты завладевают не только деньгами, но и конфиденциальными данными, которые впоследствии используют в своих интересах приводит РИА Новости слова Машарова

Никакой услуги аферисты при этом не оказывают.

Машаров посоветовал проверять контакты визовых центров и посольств на официальных сайтах. Срочное оформление загранпаспорта возможно только в установленных законом случаях, а не "по знакомству" или "через объявление", предупредил эксперт.

МВД сообщило ранее, что аферисты все чаще используют поддельные аудио- и видеосообщения в режиме реального времени. Нужно проявлять бдительность и критическое мышление, чтобы не попасть в ловушку мошенников.