Москва13 июн Вести.Мошенники начали пользоваться желанием россиян оформить загранпаспорт и обещают сделать документ за один-два дня. Об этой схеме аферистов предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

В комментарии NEWS.ru он отметил, что при помощи такой схемы злоумышленники не только пытаются заработать на обмане, но также хотят получить личные данные россиян.

Они обещают оформить загранпаспорт "под ключ" всего за один-два дня, "без очередей и визитов в МФЦ". Для "начала работы" вас просят отправить фотографии или скан-копии основных документов: паспорта РФ, СНИЛС, ИНН, а иногда и свидетельства о рождении предупредил Щербаченко

Кроме того, по его словам, аферистам нужна полная предоплата — это обязательное условие. После того, как мошенники получают деньги, они исчезают, а полученные личные данные своей жертвы используют для незаконных операций. К примеру, злоумышленники могут зарегистрировать электронные кошельки на имя жертвы для «дропперских» операций. Так, как объяснил Щербаченко, через такие кошельки мошенники будут обналичиваться или выводиться деньги, украденные у других людей.

Подавать заявление на загранпаспорт можно лично в МФЦ, а также через портал "Госуслуг". Никаких "посредников"и "ускорителей" в получении документа не предусмотрено, заметил доцент. А оплатить необходимо лишь госпошлину.