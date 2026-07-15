В российскую армию призвали 141 тысячу человек

В России завершился весенний призыв в армию В российскую армию призвали 141 тысячу человек

Москва15 июл Вести.Министерство обороны России заявило о завершении весенней призывной кампании, в войска направлена 141 тысяча человек.

Отмечается, что в рамках призывной кампании новобранцы не направлялись в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. № 998 в весеннем периоде отправок для прохождения военной службы направлено 141 тыс. граждан, призванных на военную службу говорится в заявлении ведомства

При этом отслужившие положенный срок военнослужащие были своевременно уволены со службы и доставлены к местам проживания, добавляют военные.

Для перевозки военнослужащих были задействованы 20 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 140 рейсов гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, гражданские поезда и автомобили воинских частей.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что киевский режим пытается дискредитировать Россию, формируя образ, будто принудительная мобилизация идет не на Украине, а в РФ.