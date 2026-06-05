Москва5 июнВести.Работа Росавиации во время кризиса на Ближнем Востоке показывает зрелость гражданской авиации РФ, которая совершила 281 вывозной рейс. Таким мнением с ИС "Вести" поделился глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. Он добавил, что в РФ были эвакуированы 57,5 тысячи россиян.
Ближний Восток в марте месяце такая непростая была задача, но, наверное, тот опыт, который мы уже пропустили через себя, связанный с коронавирусной инфекцией и сведением санкций, позволили отрасли, конечно, очень оперативно проработать, принять соответствующие меры. Это в целом говорит о зрелости гражданской авиации в критических ситуациях, потому что за одну неделю мы выполнили 281 вывозной рейс и вывезли … по подсчетам 57,5 тысячи наших граждан в Российскую Федерациюзаявил Ядров
Ранее Ядров прокомментировал производство нового самолета Ил-114-300. По его словам, авиакомпании предварительно заказали 72 этих машины.