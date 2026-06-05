Ядров высоко оценил работу Росавиации во время обострения на Ближнем Востоке Росавиация: при обострении на Ближнем Востоке был организован 281 вывозной рейс

Москва5 июн Вести.Работа Росавиации во время кризиса на Ближнем Востоке показывает зрелость гражданской авиации РФ, которая совершила 281 вывозной рейс. Таким мнением с ИС "Вести" поделился глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. Он добавил, что в РФ были эвакуированы 57,5 тысячи россиян.

Ближний Восток в марте месяце такая непростая была задача, но, наверное, тот опыт, который мы уже пропустили через себя, связанный с коронавирусной инфекцией и сведением санкций, позволили отрасли, конечно, очень оперативно проработать, принять соответствующие меры. Это в целом говорит о зрелости гражданской авиации в критических ситуациях, потому что за одну неделю мы выполнили 281 вывозной рейс и вывезли … по подсчетам 57,5 тысячи наших граждан в Российскую Федерацию заявил Ядров

Ранее Ядров прокомментировал производство нового самолета Ил-114-300. По его словам, авиакомпании предварительно заказали 72 этих машины.