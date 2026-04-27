Москва27 апр Вести.Контракт с гражданами, поступающими на службу в войска беспилотных систем, заключается на срок от года до трех лет по решению кандидата, при этом контракт подписывается сугубо добровольно, принуждение к подписанию исключено, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как отметил замминистра обороны, генерал армии Виктор Горемыкин в ходе межведомственного совещания, принцип добровольности является базовым.

В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет подчеркнул Горемыкин

За своевременное увольнение ответственность несут командиры и кадровые органы, пояснил замминистра обороны. Он подчеркнул, что ведомство строго исполняет все принятые на себя обязательства.

В Минобороны прошло межведомственное совещание, в котором приняли участие представители Миноборнауки и Минпросвещения, руководители вузов и образовательных организаций. В ходе совещания Горемыкин разъяснил ключевые условия контракта для войск беспилотных систем, отмечается в сообщении МО РФ.