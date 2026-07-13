Москва13 июл Вести.Во время переходного возраста подростки могут предпочитать общение с ИИ вместо контактов с людьми, поскольку в таких диалогах они могут быть более откровенны. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась аналитический психолог Анна Хныкина.

Она добавила, что обсуждать с ИИ вещи о которых никто никогда не узнает привлекает подростков.

Подростки объединяются в социальные группы себе подобных именно для того, чтобы там узнавать себя, реализовывать себя. Но они здесь могут также, будучи в состоянии дезадаптации, предпочесть искусственный интеллект живому человеку в данном периоде, это естественно. Потому что там можно больше себе позволить, это никуда не выйдет. То есть можно спросить вещи, которые никто не узнает. Да, и это тоже делается для того, чтобы больше узнать себя и лучше себя почувствовать, потому что известно, что в этом периоде со своими прыщами, ну, людям тяжело, тяжело жить, и нужно как-то справляться и адаптироваться рассказала Хныкина

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