Хирург Никитский заявил, что советы ИИ при лечении детей могут быть ложными

Москва28 мая Вести.Советы, которые искусственный интеллект дает при лечении детей, могут быть ложными, предупредил детский уролог и хирург, кандидат медицинских наук Михаил Никитский. В комментарии NEWS.ru он уточнил, что полноценно оценить состояние пациента нейросети не способны.

Никитский заметил, что ИИ может быть полезен для поиска информации, однако пользователь не всегда знает, на каких данных обучалась нейросеть.

ИИ анализирует огромный массив информации, и далеко не вся она может быть достоверной. В этом и заключается риск. Главная проблема онлайн-советов заключается в том, что ни поисковик, ни нейросеть не могут полноценно оценить состояние конкретного ребенка объяснил Никитский

Одинаковые симптомы у двух детей, как заметил специалист, могут требовать абсолютно разного лечения. Когда пациент приходит на прием лично, врач оценивает его состояние полностью.

При поиске информации через нейросети важно проверять наличие ссылок на клинические исследования, а также на медицинские журналы и международные публикации. В том случае, если серьезные научные источники подтверждают данные, то их можно использовать как основу для обсуждения с врачом.