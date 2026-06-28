Продюсер Афонин: ИИ-персонажи могут быть полезны, но доверять полностью не надо

Россиянам рассказали, можно ли доверять ИИ-персонажам Продюсер Афонин: ИИ-персонажи могут быть полезны, но доверять полностью не надо

Москва28 июн Вести.Цифровые персонажи становятся частью повседневной жизни людей, но технологии могут сделать ошибку или дать слишком общий ответ. Об этом напомнил в беседе с NEWS.ru AI-продюсер Максим Афонин.

По его словам, ИИ-персонажи сейчас могут быть виртуальными консультантами, цифровыми гидами, аватарами бренда, помощниками в сервисе, образовательными персонажами или медийными образами. Эксперт указал на то, что такой персонаж способен влиять на доверие пользователя и его решения.

Главная опасность возникает тогда, когда человек начинает воспринимать цифрового персонажа как самостоятельного эксперта, хотя на самом деле это созданный кем-то инструмент общения указал Афонин

Как отметил эксперт, поводом для беспокойства должны стать ситуации, когда цифровой ассистент дает чрезмерно много обещаний, демонстрирует излишнюю самоуверенность, уклоняется от указания первоисточников данных или маскируется под беспристрастного советника, тогда как на деле действует в интересах определенной компании.

Афонин заключил, что цифровые персонажи могут быть полезны, но доверять им полностью без проверки не стоит.

Ранее сенатор Алексей Пушков предложил доносить через ИИ позицию России до зарубежной аудитории.