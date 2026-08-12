Москва12 авг Вести.Внедрение ИИ способствует быстрому движению к упрощению различного рода бюрократических процедур. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель компании по кибербезопасности, член экспертного совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Ильин.

Он отметил, что китайский опыт о внедрении единой цифровой системы преувеличен.

Я думаю, что не только мы ориентируемся на китайский опыт. Но вот китайский этот опыт на самом деле немного преувеличен. То, что вот все объединено в единую систему на самом деле только в 2025 году они начали объединять все это в единую систему национальную. До этого у них это было все автоматизировано, но разрозненно все-таки. Но вот сейчас идет этап такого объединения. В целом Россия тоже очень давно уже, на самом деле, оцифровывает все свои базы, оцифровывает людей, все свои процессы оцифровывает заявил Ильин

Также специалист назвал сложности, которые могут возникнуть при внедрении единой базы данных.

Здесь есть ряд определенных проблем, с которыми сталкиваются и те структуры, которые внедряют, и ведомства непосредственно которые внедряют вот эту вот единую, скажем так, базу данных. Это, во-первых, полнота данных, потому что мы понимаем, что разные ведомства в разных регионах создавали в свое время свои базы. Где-то может быть одна фамилия, где-то человек поменял фамилию, потом это не поменялось, разные идентификаторы, потому что для одного ведомства нужны один набор данных, для другого ведомства нужен другой набор данных, и все это воедино свести так, чтобы нигде ничего не повторялось — это крайне сложная задача. Второй сложный этап — это юридический. Чтобы здесь нужно четко понимать, когда мы строим такую большую базу, что, какой запрос, когда, куда, зачем проходил. Это должно быть четко абсолютно отслеживаться. Необходимо правильно создавать резервные копии, распределять доступ, обучать сотрудников на критические ситуации, если будут происходить какие-то, как реагировать и так далее отметил он

Однако эксперт напомнил, что даже при упрощении различного рода формальностей, последнее слово всегда остается за человеком.

Мы к этому идем на самом деле сейчас, идем довольно быстро, на мой взгляд. И искусственный интеллект действительно призывает и призван для того, чтобы упростить все эти [бюрократические] процедуры максимально. Здесь, в скором времени, я думаю, мы увидим с вами такую историю, когда вот при внедрении искусственного интеллекта должно оставаться вот это вот окно, функция последняя за человеком. То есть, как бы мы ни представляли, как решает искусственный интеллект свою эту задачу, поставленную перед ним, всегда в конечном итоге слово "последнее" должно оставаться за человеком дополнил он

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках форума "Цифровая эволюция" заявил, что портал "Госуслуги" должен стать большой социальной медиаплатформой. Также он уточнил, что собственного мессенджера на портале не будет.