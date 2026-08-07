Москва7 авгВести.Портал "Госуслуги" должен стать большой социальной медиаплатформой, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на форуме "Цифровая эволюция" в Калуге.
Сегодня у нас задача и амбиции "Госуслуг" – стать большой социальной медиаплатформойсказал Шадаев
По его словам, в Калуге в закрытом режиме будет представлена новая продуктовая концепция развития "Госуслуг". Шадаев уточнил, что собственного мессенджера на портале не будет.
Мессенджер MAX, как отметил глава Минцифры, продолжит существовать и останется частью цифровой экосистемы.
MAX в нашей жизни остается навсегдаподчеркнул министр
Ранее Шадаев рассказывал о разработке национального ИИ-помощника для "Госуслуг".